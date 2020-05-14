港媒爆出馬天樂偷吃，和女友已經生下一子。（圖／取自《on.cc東網》）

42歲三級片女星林雅詩2015年和前夫溫文英離婚，兩人育有一子，3年前她和經紀人馬天樂傳交往，但雙方一直否認。今(14日)港媒報導，有人爆料馬天樂偷吃一女多年，甚至已經生下一兒，將照片傳給林雅詩看，她當下晴天霹靂，直認自己是個傻女人。

林雅詩外型性感，曾演出電影《慾望都市之3P誘惑 》、《終極強姦獸性誘惑 》等，她從香港小姐選美比賽起家，2005年與交往3年的溫文英結婚，2015年婚姻觸礁，她與經紀人林雅詩傳交往多年，還被爆到越南約會調情，但當事人否認，只說是單純的經紀人與藝人關係。

今據《東網》報導，知情人爆出馬天樂和一女一子一家三口合影，小孩約已2歲大，還有馬天樂與該女對話截圖，女方不想再陷入三角戀，提出分手，說：「你不捨兒子，留給你」，馬天樂則挽留她說：「我會好好解決她（疑指林雅詩）的」。對此，林雅詩當下傻眼，承認和馬天樂已交往3年，因不想影響工作才沒認戀，又認「我是一個蠢女人」，情緒十分崩潰，透露目前需要時間冷靜，好好處理與馬天樂的關係。

(中時電子報)