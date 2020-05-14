時代力量立委王婉諭支持罷韓，遭全國公務人員協會榮譽理事長李來希批評「踩著自己女兒的頭顱往上竄」，冷血發言引發各界批評，不過名嘴羅友志則持不同見解，認為王婉諭身穿繡有「小燈泡媽媽」的制服，才是有「消費小燈泡」的動作。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

羅友志表示李來希失言引發外界抨擊，被認為是藉機「消費小燈泡」，不過他反倒認為王婉諭才該把時代力量制服上繡的「小燈泡媽媽」字樣拿掉，因為看起來就像是在「消費小燈泡」，更舉例洪慈庸競選背心未自稱「洪仲丘姐姐」，侯友宜等失去至親的政治人物，也未見把名字刻在政治宣傳品上，呼籲王婉諭若要贏得別人尊重，請先尊重自己的家人，從政請用本姓本名，孩子的靈魂請讓她安息。

對於李來希失言一事，王婉諭表示心中只有滿滿的悲傷與憤怒，而這些生命中所承受過的苦痛，不該是挑起對立的政治工具，也呼籲社會大眾不要再用仇恨性的言論去攻擊每個被害者家屬，畢竟那些傷痛在心中從來不曾真正好過。

(中時電子報)