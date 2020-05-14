最近有不少經濟學家、投資大咖警告，美股估值過高，認為很有可能會再出現一波大跌。對此，美國總統川普周三在推特表達不滿，直指這些富有的投資人唱空美股，是為了操控股市藉此獲利。

外媒報導，儘管美股已從3月23日低點以來大幅反彈，但仍有不少投資人認為經濟將面臨艱困的道路。對沖基金創辦人Stanley Druckenmiller指出，股市的風險報酬率可能是他職業生涯以來見過最糟糕的；另一位億萬富翁David Tepper周三也說，目前的股市是他見過最被高估的市場之一。

針對這些悲觀言論，川普最新在推特寫道，當那些富豪投資人在喊空市場時，投資人必須知道，他們是在做空市場，如果市場下跌，他們將藉此賺很多錢，然後他們會轉而看漲，並積極地宣傳，以推動市場上漲。

美國股市周三走跌，主要受到聯準會主席鮑爾談話影響。鮑爾認為，美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，並表示若不增加政府刺激計畫支出，經濟持續低迷的威脅恐加深。美股道瓊指數下跌516點或2.1%，收23247點；標普500指數下跌50點或1.7%，收2820點。

(中時電子報)