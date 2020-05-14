台塑(1301)導入AI有新進展!台灣人工智能企業萬里雲CloudMile今(14)日宣布，與台塑合作以萬里雲運用Google Cloud Vision 影像分析為基礎，量身訂做信用狀輔助辨識系統，能讓台塑處理大量信用狀所耗費的時間降為三分之一。

台塑董事長林健男表示，2020年台塑將進一步深化AI技術的應用，「讓AI成為每位同仁的工具，並把AI當成轉型的新力量」，希望能達到遍地開花的目標；而台塑與萬里雲合作的AI系統為國際貿易的重要環節提供解決方案，大幅提升處理效率。

萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，萬里雲成立短短三年，一直在國內外各種產業推動AI思維，能為台塑這個指標型台灣企業導入AI服務，為一大鼓舞，期待未來有更多共同合作的可能。

台塑自2017年開始用AI解決問題，由於台塑原物料製品大量外銷，處理國際貿易上承兌與付款的保證文件「信用狀」，便是內部至為關鍵的文書工作。

不過，台塑的合作對象遍佈全球，各地銀行所開立的信用狀樣式五花八門，格式、字型、排版完全不同統整不易，為了讓系統能自動辨識各式各樣的信用狀，萬里雲採用Google Vision API，以圖像優化演算法為台塑進行客製化開發。

萬里雲機器學習團隊發現，每家銀行信用狀印製所用墨水可能因為年份不同，深淺有差，進而與台塑團隊建立掃描信用狀的標準流程，以確保掃描品質的穩定。

過去信用狀審核人員需要辨識、輸入，每份信用狀約需30分鐘以上處理時間，若遇格式特殊的信用狀則是更耗時，在萬里雲信用狀輔助辨識系統正式啟用後，台塑收到信用狀時，負責人員只需掃描信用狀，系統就能自動分析訊息，僅需10分鐘 就能將所需的資訊輸入到台塑統一格式的表單當中，交由審核人員在表單中完成審閱。

(時報資訊)