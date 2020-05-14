中國人民銀行14日撰文指出，需要關注全球主要經濟體高度寬鬆非常規的貨幣政策、財政政策的效果和溢出效應，認為非常規政策的負作用也會逐步顯現。
人行14日指出，需關注以下風險，包括全球疫情持續時間及負面影響可能超預期。主要經濟體高度寬鬆的非常規貨幣政策和財政政策的效果和溢出效應需密切關注。人行稱，貨幣和財政政策僅能對衝疫情帶來的負面影響，未來全球經濟復甦態勢及金融形勢根本上仍取決於疫情防控進展，非常規政策的負作用也會逐步顯現。
人行也指出，大陸經濟仍面臨較多挑戰，國際收支和跨境資金流動也存在不確定性。
對於大陸貨幣政策，人行表示，將保持M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配並略高，以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展。
對於大陸經濟，人行指出，大陸經濟穩中向好、長期向好、高質量發展的基本面沒有變化。各地區各部門多措並舉，在常態化疫情防控中全面推進復工復產達產，恢復正常經濟社會秩序。一季度末，大陸規模以上工業企業已接近全面復工，全國多地餐飲、酒店等企業也陸續恢復營業，交通物流進一步恢復。3月份以來經濟數據已有所好轉。
(工商 )
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