國發會主委陳美伶14日一早證實，她剛剛走出院長辦公室，正式被告知520後不再續任國發會主委！她說，能夠卸下重擔，誠摯的向我最親愛的國發團隊每一位夥伴致謝，我心中充滿著無限的感恩與敬意。

陳美伶說，感謝國發團隊全體同仁近一千個日子夙夜匪懈的共同打拼與努力，你們是最棒的公務員，是國家最重要的資產，記得要永遠對工作有熱情、對服務人民有使命感！

陳美伶細數，感謝包括美國商會、歐洲商會及日本工商會所有朋友的支持，讓白皮書的每項建議可以獲得解決及進展！二年來我們共同完成許多過去許久未能處理的難題！

陳美伶也說，感謝各工商團體對國發會的鞭策，讓許多陳痾舊案得以透過法規鬆綁迎?而解，改善投資經營環境！

陳美伶也提到，感謝Startup Island Taiwan的台灣新創團隊，你們讓我看到台灣的希望與未來，讓我的工作增添活力與生氣！

陳美伶指出，感謝全國，包括離島（尤其馬祖）的地方創生團隊，你們的聰穎與智慧打造一個個感動故事，讓我俯仰之間充滿熱情及熱血！

陳美伶強調，未來，我們只是在不同的時空見面，我們的心還是在一起的！感恩、感謝、感激你們豐富了我在國發會的日子！她最後語帶保留地說，「美伶姐永遠在這裡」。

(工商 )