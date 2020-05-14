民進黨台北市黨部主委選舉互控爭議，今宣布暫停選舉；民進黨主席卓榮泰今在臉書沈痛呼籲，主席交接在即，進入「看守期」，但黨務黨紀無一日不在，莫在這場偉大改革的重要時刻否定自己的無私，背叛團結的美德，讓民主的榮耀蒙上汙點！

卓榮泰今在臉書表示，暫停台北市黨部主委選舉！昨晚承中常會授權，非常慎重也非常痛苦，做出暫停台北市黨部主委選舉的決定，對雙方參選人與台北市黨員深感遺憾，但這是不得不為的無奈。

他說，「我不僅要遏止繼續擴大傷害黨譽、傷害兩位參選人，也為維護選舉的公平。」

卓指出，同時也要敬告全國各縣市正在參選及輔選的所有黨內先進同志，旦有不良選風、彼此攻訐、損及黨形象、破壞黨團結的任何行為，絕對得不到黨員同志支持，更會觸犯「紀律評議仲裁條例」，籲請全體同志嚴守份際，以黨為重！

卓榮泰以「最後提醒」強調，主席交接在即，進入「看守期」；但黨務黨紀無一日不在，黨團結的旗幟必時時高舉在每位同志的心中！莫要在這場偉大改革的重要時刻否定自己的無私，背叛團結的美德，讓民主的榮耀蒙上汙點！

民進黨今發新聞稿表示，民進黨2020台北市黨部主委的選舉，將自即日起暫停舉行，之後將依民進黨【紀律評議裁決條例】進行後續程序，以儆效尤

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(中時 )