中台灣電影中心與國漫館合建案將於年底完工，讓漫畫迷引頸期盼！卻突然遭文化部「棄置」，另覓地點，台中市府新聞局14日表達遺憾；新聞局長黃國瑋，籲文化部履行預算與MOU，勿讓廣大的漫畫迷失望。

新聞局指出，文化部107年4月合建案開工時，仍是林佳龍擔任市長，按照慣例與常識，工程設計圖說「應在開工前解決」，不然文化部怎會派司長來參與開工典禮，讓工程順利開始。從林佳龍前市長任內，到盧市府一共發文38次請文化部確認工程變更需求項目，皆未獲得具體可執行工程的回應。

新聞局表示，盧秀燕市長就任時，國漫館工程已進行8個月，並未變更林前市府的規畫，而是執行林前市長與鄭麗君部長簽訂的MOU意向書，持續推動工程進度，盼給中台灣持續打造「國漫館」。

雙方合建案動工前，106年6月6日文化部回復行政院審查意見時，亦清楚指出，「目前中台灣電影中心之規畫設計，已配合本案(國漫館)需求修改，可滿足本案相關設施之空間配置」，怎麼會後來又推翻林前市長與鄭部長的決策？

新聞局說，文化部指出要考量國漫館的「國家級規格與品質」，考量工程因此另覓地點，但翻出過往公文，107年7月份，工程已進行3個多月，文化部才函覆中市府需做「國漫館上位計畫」，怎會開工後才開始討論？到了108年1月文化部再度來函，請中市府「再給文化部3個月」確認規畫構想，顯然文化部對國漫館的定位與內容細節，在開工前後都不明確。

中市府希望國漫館留在台中，因此秉持誠意與文化部溝通，今年4月份在立委辦公室協調下，雙方持續協商，會議紀錄清楚指出：「國漫館繼續興建完成是文化部與中市府的共識」，5月13日雙方再互動，豈料爭議還未解，文化部轉身就發新聞稿「另覓地點」，中市府感到錯愕。

新聞局強調，106年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」將設在中台灣電影中心內，中市府與文化部當年12月份雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4.45億工程預算，至今仍未到位，希望文化部履行承諾。

(中時 )