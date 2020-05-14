Esprit宣布將於5月31日全面關店，這意味著Esprit在大陸市場的退出開始倒數計時。分析人士認為，Esprit近10年來在大陸市場的定位模糊與搖擺不定導致其在Zara、uniqlo等高階零售品牌的衝擊下逐步衰退，無論是產品定位、管結構及運營管理都明顯的失控，無論是否受疫情影響，此次退出都是必然結果。

事實上，從2月開始，Esprit的大陸門店、官網就通過1折銷售清庫存，4月天貓旗艦店也加入打折陣營；除了Esprit外，早在疫情前，Topshop、Forever 21、Newlook等品牌就已經黯然退出了大陸市場。而在疫情的衝擊下，更多時尚品牌遇冷，美國服裝巨頭GAP 2020年以來股價跌幅高達60％，市值也已蒸發了40億美元。

說到這些快時尚品牌撤出大陸的原因，主因是在大陸的銷售確實有些疲軟，但導致疲軟的因素很多，包括經濟環境跟年輕人需求變化。以大陸來說，現在年輕人一直在鼓吹消費降級，但是便宜的快時尚卻越來越難賣；國外的品牌在對網紅直播、微信公眾號推廣這樣的巨額營銷費面前，缺乏迅速作出決策的能力，這些都成為制約快時尚品牌發展的難題。

不過，此次Esprit關店並非徹底告別大陸市場，根據此前公開信息，Esprit將與慕尚控股整合重新出發。去年12月1日，Esprit母公司思捷環球控股有限公司發布公告稱，間接全資擁有的附屬公司萬成資源有限公司與慕尚集團控股有限公司訂立一項合資協議，於去年12月2日起生效。

根據合資協議的條款，慕尚集團與萬成資源已同意在大陸成立一家合資公司，目的是從事經營服裝、服裝配飾及合資方可能同意的其他Esprit業務。合資公司註冊資本應為1億元（人民幣，下同），慕尚集團投入6000萬元，持有60％權益；萬成資源投入4000萬元，持有40％權益。

公告中明確指出，思捷環球大陸業務過渡到合資經營模式預期於今年6月30日完成，作為過渡的一部分，思捷環球將關閉若干門市或者將餘下大陸門市的資產轉讓予合資公司；董事會認為此交易為Esprit品牌創造穩健的基礎以改善品牌相關性及加快成長。

聯商高級顧問團成員王國平認為，這是慕尚豐富自己產品線的一環，比起再造一個新品牌，收購一個在市場已經有一定知名度的品牌來改造，更容易獲得管道以及市場的認可，還可以把成本降至相對較低的層面；至於收購後的Esprit，跟以前相比，除了名字一樣外，其他應該基本沒什麼關係了。

(旺報 )