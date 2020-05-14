微軟(Microsoft)預計將在今年 5 月釋出 Windows 10 2004 版更新，為使用者帶來不少全新功能。值此同時，微軟也將悄悄帶來一項改變！根據外媒報導，自版本 2004 開始，微軟將不再替 OEM 提供 32 位元的 Windows 10。換句話說，Windows 10 32 位元版將自今年 5 月起逐步開始淘汰。

《Windows Central》網站報導，微軟在針對 Windows 10 的最低硬體要求文件中指出了上述的改變。微軟指出自 Windows 10 2004 版本之後，所有的 Windows 10 系統都必須要使用 64 位元版本。微軟表示，早期購買 Windows 10 PC 的使用者將不受影響，微軟仍將為這些設備提供新功能還有安全更新。

嚴格來說，上述的改變主要影響的是與微軟合作的眾多 OEM 廠商，包含台灣的宏碁(Acer)、華碩(Asus)等等。微軟的這項規定表示，OEM 廠在此之後將無法製造 32 位元的電腦設備。64位元的 Windows 10 將會逐漸成為市場上的唯一選擇，也將迫使 32 位元系統以及設備逐漸退出舞台。

Windows 10 先前已經預告 5 月份將會推出 2004 版本更新，在此之前有外媒指出，因為發現針對 2004 版本的零時差攻擊(zero-day exploit)，微軟可能會因為想要新版本推出之前，先修復相關系統漏洞而延後推出新系統，可能時間點預計落在 5 月 28 日。不過，微軟先前並未公告詳細日期，此日期僅是媒體的一項推測。

根據微軟公布的資訊，Windows 10 2004 版包含(1) 替虛擬桌面命名；(2) 支援無密碼登錄，將裝置登錄選擇設定為 Windows Hello；(3) 在Microsoft鍵盤快捷鍵中新增顏文字和表情符號；(4)於搜尋主頁建立天氣、熱門新聞、歷史上的今天、電影新訊等四個快速搜尋頁籤功能；(5) 可設定於重新啟動裝置後，自動開啟 Windows平台通用應用程式 (Universal Windows Platform) ；(6) 可以雲端下載並重新安裝，簡化 IT 管理等更新，完成升級後便可體驗。

(科技)