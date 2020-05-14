技嘉(2376)本周以來股價走高，外資也出現回補動作，早盤股價站上「6」字頭。技嘉今天正式推出最新專為新一代Intel Xeon W跟第10代Core處理器所設計的W480 VISION系列創作者暨工作站主機板，讓技嘉VISION產品線更趨完整，新主機板採用最高12相直出式全數位電源及散熱設計，內建支援雙通道ECC及一般DDR4記憶體的四組記憶體插槽、Intel 2.5GbE+1 GbE雙伺服器等級網路等先進功能，此外依據不同使用需求更進一步搭載Thunderbolt 3、Intel Wi-Fi 6及SATA DOM等特殊功能，讓工作站建構更高效、夠穩定，內容創作者也可以充分將天馬行空的創意付諸實現，設計出獨一無二的作品。

技嘉4月營收為61.66億元，年增40.57%，技嘉已經連續5個月營收年增正成長。

技嘉指出，VISION的概念是視野，是遠見，更是一種態度，是一種竭盡當代工藝之精粹打造產品的態度。透過VISION，使用者可以看見更多，探索更多，成就更多。就讓VISION以其簡約的設計語言、便利的功能、穩定的運作和強大的效能，幫助你盡情揮灑創意。」隨著W480 VISION系列主機板的推出，技嘉進一步整合先前推出的VISION記憶體及Z490 VISION主機板等相關產品，讓整個VISION產品線更趨完整。

對於內容創作為生的使用者來說，少一份錯誤修改、縮短創作時間，就是降低成本的最佳方式，Intel最新推出的Xeon W處理器主要鎖定專業創作者平台，不但提供優異的效能、安全性與穩定度，讓雲端運算、即時分析、關鍵任務業務處理以及大量資料處理更精準，更適合VFX、3D編譯、3D CAD、AI 開發與邊緣部署等工作，在錯誤修正碼(ECC)記憶體的加持下，能夠進一步自動檢測和修復記憶體資料錯誤，減少系統當機和數據損壞的可能性，以確保可靠和響應迅速的工作站效能，讓創作者跟工作站建構在工作上不需要綁手綁腳，輕鬆應付每一個挑戰。

(時報資訊)