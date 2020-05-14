連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）2020年首季營運首見虧損，但預期最壞時期已過、表現可望逐季提升，且全年展店及營運3箭政策不變。今（14）日股價在買盤敲進下放量勁揚，直攻漲停價63.5元、創3個月波段高點，早盤維持逾8％漲幅，領漲觀光類股。

雅茗因新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟活動，2020年首季合併營收僅2.77億元，毛利率降至44.66％、營益率轉為負20.16％，歸屬母公司稅後虧損0.53億元、每股虧損1.57元，全數創下新低的「5低」紀錄，單季本業及整體營運均首見虧損。

不過，雅茗2020年4月自結合併營收1.02億元，月增53.85％、年減45.22％，回升至億元之上。累計1～4月合併營收3.79億元，年減48.5％，仍處同期新低，但年減幅已見收斂。隨著中國大陸經濟活動回溫，預期首季營運應是今年谷底，營運表現可望逐季好轉。

展望後市，雅茗強調今年擴大展店、國際合盟、投資併購的3箭策略不變，主力品牌「快樂檸檬」全年新展500店目標不變，其中大中華區以外市場擬新展50家。集團也積極尋找合適的投資併購標的，攜手優質品牌共同打國際盃，預計近期就會有好消息。

(時報資訊)