丫頭與William浪漫婚紗照曝光。（LinLi Boutique提供）

丫頭辣露雪乳超吸睛。（LinLi Boutique提供）

詹子晴（丫頭）和警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）情牽九年，中間曾一度分手，後來靠著王惟立鍥而不捨的重新追求，兩人於前年複合，並且在上個月求婚成功。擁有招牌娃娃音、形象活潑可愛的丫頭，對於自己的婚姻大事非常有主見，在被求婚之前，與準老公即有結婚共識，當時找上LinLi Boutique林莉婚紗，一眼即相中林莉設計的高訂天使白紗。

戲劇性澎湃層疊抽皺大蓬紗裙有不對稱斜肩剪裁，還有全手工縫製的華麗珍珠與爪鑽，讓丫頭第一次試穿即驚呼是自己的命定白紗。使用頂級布料，禮服華麗卻輕盈，要價30萬的天使白紗，也讓丫頭尖叫這應該是人生迄今穿過最貴的衣服。此次婚紗拍攝，特別請到有「名媛推手」之稱的林志玲御用攝影師黃天仁操刀，拍攝足跡遍及整個北台灣。

丫頭第二套婚紗，則是選在陽明山拍攝的粉色刺繡禮服，別具浪漫童話感，符合甜美氣質，在綠意蓊蓊的黑森林中拍攝，彷若精靈下凡。上身卡肩深V馬甲設計，更將丫頭的好身材完全襯托，鮮少以性感形象示人的她直呼只有拍婚紗才有這樣的尺度。在拍攝途中，丫頭甚至不計藝人形象，穿著禮服在路邊協助指引交通，反倒是準老公William時刻提醒丫頭小心安全，注意禮服，極盡保護準太太。

因William在國外念書，特別想念台灣小吃，夜市也是兩人常常約會的地方，充滿交往時期的回憶，因此這次特別選在熙來攘往的饒河夜市拍攝別具衝突感的婚紗美照，丫頭更前衛挑選黑色深V絲絨禮服。長達15小時的拍攝，丫頭始終不喊累，William也充滿耐心的配合所有動作指引，更在拍攝最後，面對攝影機錄下長達10分鐘的告白，而這段內容是背著丫頭錄下的私密告白，丫頭完全不知道William有所準備，這段告白將會留到婚禮當下才揭曉。

(中時 )