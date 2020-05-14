丈夫遭高市議員撞慘死 妻今跳樓輕生搶救中 10:512020/05/14 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 余妻疑想不開今天在住家輕生，目前送醫院搶救中。（劉宥廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄55歲余姓鐵工廠員工日前遭高市議員韓賜村闖紅燈撞擊，送醫搶救不治。今（14）日傳出余妻疑似想不開，上午近9時在高雄住家跳樓輕生，所幸被家人及時發現，目前送往小港醫院急救中。 (中時 ) #跳樓輕生 #議員 #高雄 #輕生 #跳樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓成功會不會參選？蔡壁如：應該不會 12:412020/05/10 政治 單親爸欠租金單落跑 開門驚見「垃圾山」 14:572020/05/11 社會 檢方解剖269旅黃姓中尉 掌心僅記1姓名沒有字畫 17:122020/05/11 社會 市府被議員影射iBike拿3成 盧秀燕：嗆議員非常不應該 20:122020/05/11 生活 罷韓民調出爐 他看預估得票結果...坦言不樂觀 08:122020/05/12 政治 韓國瑜沒變 網勸高雄人：其實不該罷韓… 10:122020/05/12 政治 反制罷韓 韓粉號召：6／6重現貪吃蛇盛況 14:012020/05/12 政治 韓國瑜這點贏過其他人 網拜託高雄人：好好珍惜！ 07:552020/05/13 政治 勸罷韓要惜福！杏仁哥：你們無知的行為讓人鼻酸 08:472020/05/13 政治 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 社會熱門新聞 高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 電蚊拍正確使用方式曝光 網驚呼用錯20年 - 社會 【淫亂DJ 1】「最危險逃犯」藏北台 妹子倒貼爽過7年 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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