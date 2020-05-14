女子遭救起時情緒仍相當不穩定。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

女子被救上岸後，隨即送往二林基督教醫院，已無大礙。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳建輝彰化傳真）

昨天下午2點海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所上士王彥鈞，在勤務結束返回安檢所時，發現王功大排旁站著１名女子，且情緒似乎不太穩定，當他起身向前關心時，沒想到該女子竟一躍而下跳下大排，王功安檢所長少校柯勝任表示，據了解該女子受疫情影響，工作不穩定，生活上產生巨大壓力，才會有輕生念頭，該名女子救起後，已無大礙。

王功安檢所長少校柯勝任表示，昨天下午2點左右，同仁下哨經過芳苑燈塔時，發現這名女子，呆坐在大排牆邊，並有輕生的狀況，隨即派員前往，據了解該女子可能因疫情影響，工作不穩定，生活上產生巨大壓力，才會有輕生念頭。

據了解，這名38歲的許姓女子，2年前與丈夫離婚後，獨力扶養兩名小孩，經濟狀況本來就不佳，最近又因疫情關係，收入更加不穩定，心情沮喪才產生輕生念頭，而事發前家人並未發現異狀，得知後也相當錯愕。

柯勝任說，將該名女子救起後，隨即送往二林基督教醫院，目前已無大礙，海巡署也呼務民眾，應珍惜生命，遇到困難因循求各類管道援助，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

(中時 )