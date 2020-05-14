民進黨台北市黨部主委選舉互控爭議，經黨主席卓榮泰協調未果，民進黨今發出新聞稿表示，台北市黨部主委選舉即日起暫停舉行，之後將依民進黨「紀律評議裁決條例」進行後續程序。對此，黨部主委候選人薛凌發出聲明指出，黨中央出面希望雙方遵守共同約束的規定，很遺憾的是對手未能接受，讓中央作出暫停主委選舉的決定，身為一位忠貞黨員，她絕對服從中央的決定。

薛凌聲明稿指出，本人宣布參選市黨部主委以來，高度自我約束，面對各種抹黑與攻擊，堅持君子之爭，也在中央黨部出面協調後，一切遵守中央規定，她認為黨內選舉可以是場高格調的選擇，一直認為基層黨員是我們的根本，就算再高、就算再遠，她也要去握到每雙黨員的手，這就是她的初衷。

薛凌表示，今天中央出面希望雙方遵守共同約束的規定，很遺憾的是對手未能接受，讓中央作出暫停主委選舉的決定，身為一位忠貞黨員，她絕對服從中央的決定，我們一起努力讓民主進步黨更進步。

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(中時 )