大陸「新財富500富人榜」於前（12日）揭曉，嫁給京東集團創辦人劉強東的「奶茶妹」章澤天，年僅27歲就和老公一起上榜，以人民幣584.2億元身家（約台幣2493億元）位列第31名，讓她被陸媒稱為「最年輕富豪」。

奶茶妹。（圖／百度）

據《新浪網》報導，奶茶妹2011年畢業於南京外國語學校，同年被清華大學錄取，2015年從人文科學實驗班畢業。奶茶妹品學兼優，就讀清華期間還曾前往美國哥倫比亞大學當交換學生，也因而認識了讓她成為富豪的劉強東。

劉強東、奶茶妹的結婚證照片。（圖／百度）

「新財富500富人榜」公布，外界紛紛在榜上研究各集團大佬的身家、與去年排名的更動；馬云從去年的第2名躍升為首富，身家人民幣3021.4億元（約台幣1兆2892千萬元），第二名則是騰訊集團的馬化騰，擁有2767.3億元（約台幣1兆1808萬元）人家，恒大集團的許家印則以1981億元（約台幣8453千萬元）身家穩居第三，也是前三名中，唯一一位不是以互聯網為主要收入來源者。

劉強東、奶茶妹位列「新財富500富人榜」第31名。（圖／百度）

奶茶妹雖然是劉強東同列榜單，且位居31名而已，但卻讓外界注意到她，不僅年僅27歲，還是個嬌滴滴的小姑娘，也讓陸媒將她冠上「最年輕富豪」稱號，認為她是名符其實的人生勝利組。

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(中時電子報)