台北市長柯文哲14日赴議會專案報告，議員汪志冰質疑酒店倒底要不要開放，是中央決定還是地方決定，柯文哲表示，這純粹科學知識，KTV可以唱，酒店不能開，沒有道理，將視情況每周去宣布開放場域，等衛福部長陳時中一個時間，「不宣布就我會宣布了。」

隨疫情趨緩，中央和地方怎麼開放場域，產生很多矛盾，汪志冰指出，解封像中央地方踢皮球，酒店倒底你要不要開放？是中央決定，還是地方決定？大家都不願扛責，像皮球一樣踢來踢去，夜店、酒店歌舞昇平所在都有，為何要歧視酒店？

柯文哲說，這純粹科學知識，KTV可以唱，酒店不能開，沒道理，將視情況每周去宣布開放時間，等陳時中一個時間，不宣布就我會宣布了，每周都會宣布下周情況，5月25日第二波要開放哪些。

此外，柯在簡報時也提到，北市到目前為止，沒有採取嚴格管制措施，相對於其他國家經濟很慘，北市一開始就決定在防疫和經濟取得平衡，所以北市沒有搞「封城」，防疫也做得很好。

柯說，做為一個醫生市長，全世界沒有停課的國家沒幾個，公共運輸戴口罩照樣在走，舞廳、酒店是因為中央下令要關，不然他一開始不打算要關，在可忍受範圍內維持經濟發展。

(中時 )