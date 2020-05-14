國防部14日表示，美軍一艘作戰艦上午由北向南航經台灣海峽；美軍太平洋艦隊臉書粉絲團主動披露，為麥克坎貝爾號驅逐艦。（圖取自USPacificFleet臉書）

美國海軍太平洋艦隊表示，驅逐艦麥坎貝爾號周四（14日）早上由北向南駛經台灣海峽，前往印太海域執行一般航行任務。台灣的國防部同日證實美軍有關行動。與此同時，美軍兩架B1B戰略轟炸機亦飛近台灣。

國防部今（14）日表示，美海軍太平洋艦隊一艘飛彈巡防艦，清晨由北向南航經臺灣海峽，執行一般航行任務，目前續向南航行，國軍運用聯合情監偵掌握區域情勢，狀況正常這是一個月來美艦第三次通過台海。據台國防部統計，這是美國軍艦本年以來第6次通過台灣海峽，對上一次是在4月24日的驅逐艦貝瑞號（USS Barry,DDG 52）；而去年美國軍艦則9度通過台灣海峽。

據香港東網報導，美軍太平洋艦隊亦在Facebook主動公開今次航行情況，隸屬第15驅逐艦中隊的麥坎貝爾號駛經台灣海峽。照片可見，水兵在艦上監察情況，期間一架MH60海鷹直升機從甲板升空。

另有消息指，美軍兩架B1B戰略轟炸機從關島安德森空軍基地，經台灣東面海域飛向西北方向。兩架支援的KC135加油機為B1B轟炸機空中加油後，則飛返安德森空軍基地。

(中時電子報)