苗栗縣議員江村貴涉嫌擔任頭屋鄉長期間涉嫌貪瀆案，苗栗地檢署14日偵結起訴江村貴，起訴內容指出，江村貴涉嫌在2015、2016年間，以每個工程收受5萬元回扣，並利用頭屋鄉公所清潔隊召收新人員，向每人收取50萬元，共有2名清潔隊員交付，江村貴雖然否認收賄，但檢方認為罪證明確提出公訴。

苗栗地檢署對本案一共起訴江村貴、前頭屋村長彭正榮，陳姓、林姓2名清潔隊員，以及行賄請求鋪設水泥路面的劉姓民眾等5人。江村貴因先前已由檢方聲押准，檢方起訴後全案移審苗栗地院，江村貴是否續押，將由地院法開庭審理後裁定。

苗栗地檢署在起訴書中指出，苗栗縣議員江村貴在任職苗栗縣頭屋鄉公所鄉長期間，先後於民國104、105年間以每個工程5萬元、每個頭屋鄉清潔隊員職缺50萬元為價碼，透過當時任頭屋村長的白手套彭正榮收受賄款。檢方查出其中1次鋪設水泥工程、2次清潔隊員甄選涉有弊端，透過調查相關人證、物證後，發現江村貴確實收受總額85萬元之賄賂，另20萬元為白手套的酬金。

江村貴在檢方調查之初，對於涉案事實一概否認，但遭法院羈押禁見後，發現本署掌握的事證明確，於是改辯稱他帳戶內許多數十萬元的金流，都是簽賭賭金，江村貴還辨稱，他長年簽注賭金高達千萬元以上，。承辦檢察官劉偉誠在勾稽相關共犯與證人之說法後，認為江村貴的辯解不足採信，在勸諭共犯彭正榮繳回犯罪所得20萬元後，以收受賄賂罪嫌將二人提起公訴。

苗栗地檢署指出，另外因行賄而獲錄取進入清潔隊任職的2名嫌犯，也因為涉犯對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，遭檢方提起公訴。

檢方在起訴書中指出，2015年5、6月間，有頭屋鄉劉姓民眾為求能在其房屋前鋪設水泥路面，竟欲以交付5萬元的賄賂方式，經江村貴透過彭正榮收受賄賂，再由江村貴在相關施作工程的公文予以批准，最終該工程於2015年12月31日竣工，2016年1月22日驗收完畢。

檢方表示，2016年2月間，有陳姓民眾希望兒子能進入頭屋鄉公所清潔隊任職，竟欲以交付50萬元的賄賂方式為之，經江村貴透過彭正榮收受賄賂，並由江村貴於2016年3月間在清潔隊員的甄選公文批示錄取該陳姓民眾的兒子。

檢方指出，另在2016年2、3月間，一名林姓民眾希望進入頭屋鄉公所清潔隊任職，欲以交付50萬元賄賂方，經江村貴透過彭正榮收受賄賂，並由江村貴於2016年5月間在清潔隊員甄選公文批示錄取林某。

檢方偵查結果認為江村貴、彭正榮均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之職務上行為收受賄賂罪嫌；劉姓民眾、陳姓民眾、林姓民眾則涉犯同條例第11條第2項之對於公務員不違背職務行為行賄罪嫌，均予以提起公訴。

(中時 )