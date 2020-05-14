先前首領遭擊斃、加上疫情嚴峻而停止活動的恐怖分子「伊斯蘭國」又死灰復燃？3名裝扮成警察的槍手，於12日在阿富汗首都喀布爾內的一家醫院內大開殺戒，在院內扔擲手榴彈並隨意開火，造成至少24人死亡，其中包括2名新生嬰兒與12名媽媽與護士。有目擊者指出，該地區以什葉派為主，經常遭到伊斯蘭國攻擊，此次濫殺可能也是其所為。

阿富汗首都喀布爾內爆發槍手在婦幼醫院內濫殺，造成至少24人死亡，有目擊者指出可能是伊斯蘭國所為。

據《每日郵報》報導，阿富汗衛生部副部長13日表示，這起濫殺造成至少24人死亡，16人受傷。報導稱，雖然目前沒有團體聲稱犯案，但總統甘尼（Ashraf Ghani）同時譴責了塔利班與伊斯蘭國，不過現已排除了前者犯案可能，並已命令軍方對叛軍進行掃蕩。

目前仍不清楚為何這間婦幼醫院會成為此等「違反人性與犯罪」恐怖行為下手的目標。據法新社報導，院內一名兒科醫生表示，醫院所在地的附近以什葉派的哈扎拉人居多，他們經常遭到伊斯蘭國攻擊。

此外，甘尼也譴責伊斯蘭國以及塔利班可能涉嫌在阿富汗東部楠格哈爾省內的一場警方指揮官葬禮上自殺炸彈事件，造成32人死亡、132人受傷。伊斯蘭國承認犯案。此外，伊斯蘭國也承認11日在喀布爾一帶犯下4起爆炸案，造成4名平民受傷。

去年3月23日，庫德族民兵組織「敘利亞民主力量」在美國支援下，成功奪下敘利亞境內伊斯蘭國最後據點，當時宣告這個曾經佔領橫跨伊拉克與敘利亞的恐怖組織已被「完全消滅」。而去年10月1 27日，伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍特種部隊獵殺下走投無路，最終引爆炸彈身亡，伊斯蘭國也證明他的死訊，並指定哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）為接班人。

先前《紐約時報》曾報導稱，受疫情影響，伊斯蘭國先前曾呼籲麾下的聖戰士們暫時避免前往歐洲。不過美國有線電視新聞網10報導，伊斯蘭國正靠著疫情大眾不注意期間，悄悄招兵買馬，趁著疫情大流行擴張勢力。

(中時電子報)