保瑞藥業（6472）14日公布第一季財報，合併營收3.73億，相較去年同期微幅減少2.4%；毛利率35%，EPS 1.1元。

保瑞表示，Q1營收下滑係因供應鏈受全球新型冠狀病毒肺炎之影響，在藥品代工訂單略減所致，但均在風險預期範圍，年度各項訂單目前持穩。在藥品與保健品產品部分，則因疫情波動需求，反而帶動該事業體逆勢成長；下半年各事業單位可望穩定發展，對於今年整體營運狀況，審慎樂觀看待。

積極啟動企業永續運作計畫（BCP, Business Continuity Plan）的保瑞，今年在疫情影響之初，即逐一檢視訂單與原物料供應，確認原物料之供貨與庫存無虞，穩定生產運作，雖然Ｑ1國外藥品代工訂單因供應鏈受全球疫情影響略為下修，但整年度訂單仍持穩，目前除既有客戶續談合作新約，亦陸續增加新客戶訂單，擴增生產品項與產能利用率，透過高門檻的製藥生產技術、多元穩定的事業發展與全方位的應變策略，保瑞將持續企業營運的穩定發展。

保瑞治療低血鉀症Potassium Chloride ER的口服緩釋劑型藥（KCl）預計8月如期於美國上市，可帶動營收成長，並提升竹南廠的產能利用率，除了代工事業持穩發展，GSK加拿大藥廠購併案預計在第四季完成合併，合併效益可望於明年度挹注營運成長，長期營運展望樂觀。

(工商 )