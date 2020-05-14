富比世最新全球企業2千強榜單，中國金融巨頭笑傲榜單，四大行與保險巨頭平安占榜單前10中半數名額，中國工商銀行連續8年蟬聯榜首，中國建設銀行列第2。

除工行、建行占前2名外，中國農業銀行列第5，中國銀行列第10，而中國平安列第7。

前10強仍是金融業者天下，美企排名最高的是摩根大通，美銀列第8。其他產業方面，波克夏海瑟威第4，蘋果第9。而沙烏地阿美公司（Saudi Aramco）第5，也是前10唯一非位於中美的企業。

富比世指出，受疫情影響，企業市值動盪，上榜市值最低是52.7億美元，較2019年低了近10億美元。2020年上榜企業的營收總額為42.3兆美元，利潤總額為3.3兆美元，資產總額為201.4兆美元，市值總額為54.3兆美元。企業銷售額和資產數字高於去年，但是利潤和市值降低。

世美國有588家企業上榜，數量最多；中國大陸有266家，台灣有43家，香港有58家。日本、英國、加拿大的上榜企業各有217家、77家、61家。

(工商 )