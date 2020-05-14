淡江大學「詞曲創作社」（以下簡稱詞創社）近日PO出樂團介紹文宣，內容提及對台灣女性施暴等不當言論，瞬間引爆網友怒火。對此，淡大「詞創社」僅將該文宣刪除並道歉切割表示，文章為「大成發（大型成果發表會）」表演樂團之一「台女終結者」的宣傳文宣，不代表「詞創社」立場。

淡江大學「詞創社」在社群媒體PO文介紹「大成發」的表演樂團「台女終結者」，而該樂團的介紹文為，「台女欠幹又欠扁，就讓我們舉起男人的法槌，看到一個打一個，沒有制裁到台女絕不放下！」不但嚴重歧視女性，還涉及暴力言論，貼文一出立即引起網友撻伐。

（圖／淡江大學詞曲創作社臉書）

對此，「詞創社」已緊急將貼文刪除，並發出道歉聲明，「詞創社」對於『未將不當言論審視過後，就將其文發出』這件事，和所有淡江學生，以及所有看到這篇文而感到不適的朋友們，鄭重的道歉，對不起。」並表示「詞創社」往後會嚴格審查社團所發的每一篇文章，是否涉及任何歧視和人身攻擊後，再決定是否發文。

（圖／淡江大學詞曲創作社臉書）

然而，此舉並未平息網友怒火，紛紛在底下留言痛批，「仇女還刪文？」、「該請當事人出面說明一下」、「不知道這5位成員是否記得自己媽媽也是台灣女性呢？還是都是垃圾桶撿來的。」、「原來只是發文的審查有疏失，而不是檢討為什麼會有這種言論出現啊」、「本人完全沒有悔意欸」、「他是真的沒有悔意，還很得意」、「接下來大概會說網友網路80（霸凌）」。

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(中時電子報)