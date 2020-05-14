美電動車製造大廠特斯拉(Tesla)已與當地Alameda政府達成協議，位於加州Fremont的工廠最快下周一重新開工。

特斯拉先前執意開工，與加州政府經濟封鎖政策相左，爭議將落幕告一段落。州政府表示，特斯拉必須採取足夠安全措施，保障員工健康安全。州政府將與加州警方合作，核實特斯拉的衛生措施執行。

(時報資訊)

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