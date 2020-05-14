《國際產業》達成協議 特斯拉加州工廠最快下周一重開 10:512020/05/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美電動車製造大廠特斯拉(Tesla)已與當地Alameda政府達成協議，位於加州Fremont的工廠最快下周一重新開工。 特斯拉先前執意開工，與加州政府經濟封鎖政策相左，爭議將落幕告一段落。州政府表示，特斯拉必須採取足夠安全措施，保障員工健康安全。州政府將與加州警方合作，核實特斯拉的衛生措施執行。 (時報資訊) #特斯拉 #加州 #達成協議 #最快下周 #開工 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉貸40 億人民幣 加碼拓上海廠 04:102020/05/10 全球財經 馬斯克火大加州不給復工 揚言特斯拉出走還怒告官員 17:142020/05/10 國際 特斯拉加州工廠未能復工 穆斯克怒告違憲 22:032020/05/10 財經 加州不給復工 特斯拉怒喊出走 04:102020/05/11 全球財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 10:362020/05/11 財經 大陸市場吃悶虧！特斯拉4月銷量驟降6成 16:502020/05/11 財經 特斯拉槓上加州硬開工！馬斯克：要抓就抓我 09:302020/05/12 國際 《國際產業》豁出去！馬斯克：特斯拉加州廠周一復工 09:432020/05/12 財經 馬斯克最強隊友發聲！川普喊話讓特斯拉加州廠開工 09:412020/05/13 財經 加州政府對特斯拉讓步 同意有條件開工 16:392020/05/13 國際 財經熱門新聞 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 驚！寶成關湖北廠 首波裁員4000人 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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