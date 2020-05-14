全球投資決策支援工具和服務供應商MSCI（紐約證券交易所：MSCI）今天宣佈推出五個聚焦顛覆性創新領域的指數，以擴展其大趨勢系列指數。這些指數追蹤的公司來自數個熱門領域，包括自動化技術、基因組學、金融科技及下一代互聯網。

新的主題指數建基於MSCI與方舟投資共同合作的成果。方舟投資是公開市場上顛覆性創新領域的分析專家，同時也是一家國際投資管理公司。

五大創新指數包括：

一、MSCI ACWI IMI自動化技術與產業創新指數：根據相關指數方法準則，有望透過技術創新開發新產品和服務獲得可觀收益的公司，涉及範疇包括工業自動化、製造業、運輸、能源耗用、能源儲存、能源生產，以及人工智能和機器學習。

二、MSCI ACWI IMI基因組創新指數：根據相關指數方法準則，有望在以下範疇開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司，包括基因排序、合成、分析或測量儀器、實現生物計算、生物信息學、分子診斷及農業生物技術。

三、MSCI ACWI IMI下一代互聯網創新指數：根據相關指數方法準則，有望透過以下方式獲得可觀收益的公司，包括由技術基建向雲端轉移；增加應用共享技術、基建和服務；以及增加採用基於互聯網的產品和服務、新付款方式、大數據、物聯網和社交媒體。

四、MSCI ACWI IMI金融科技創新指數：根據相關指數方法準則，有望在金融技術創新領域開發新產品和服務並獲得可觀收益的公司。

五、MSCI ACWI IMI創新指數：透過以規則為本、高度多元化和透明的指數大量投資於以下主題的公司，包括：自動化技術與產業創新、基因組創新、金融科技創新，以及下一代互聯網創新。

(時報資訊)