日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)第一季合併營收20億元，雖與去年同期相較持平，然在毛利率提升為8.4%下，第一季營業利益0.54億元，稅後淨利0.52億元，分別較去年同期大幅增加28.2%與91.6%，每股稅後盈餘0.68元，為四年來同期新高表現。茂綸表示，第一季獲利創同期新高表現，主要由於高端產品出貨比重拉高，帶動產品組合優化，進一步推升毛利率達8.4%，較去年同期增加1個百分點，並已接近2018年全年的9.03％高點水準。

茂綸進一步表示，高端產品以資料中心及高階網路通訊相關產品為主，成長動能來自於全球新冠肺炎疫情持續擴散，推升遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，因而帶動資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統(HPC)需求持續增溫，包括Intel、Mellanox與Renesas等產品線第一季在資料中心與高階網通應用產品的出貨量都有明顯提升。茂綸看好第二季資料中心及高階網路通訊相關產品的需求仍將成長，4月合併營收6.9億元，較去年同期減少10.25%，主要因為新加坡、泰國及越南等東南亞國家於4月陸續封城，影響部分出貨，惟茂綸預估隨著產品出貨時程恢復正常，營收表現可望重回成長軌道。

此外，茂綸去年提列的存貨跌價損失，亦可望自第二季起陸續產生跌價損失回沖利益，挹注整體獲利表現。展望2020下半年，全球新冠肺炎疫情影響下，造成市場不確定因素增加，茂綸維持審慎態度，並密切關注疫情發展，由於全球大型資料中心的持續擴建，可望帶動Intel、Mellanox高速網卡出貨量成長；Renesas產品線今年將切入工業電腦領域，是該產品線的另一個成長動能；今年下半年在遊戲機大廠推出新一代產品，可望帶動業績增加；此外，Dialog產品線主攻手機充電相關產品，去年接獲手機大廠訂單，今年將持續放量出貨。

(時報資訊)