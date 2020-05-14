永侒實業股份有限公司將於今(14)召開第二次環評審查會議，宜蘭縣在地居民和環保團體組成「護水源反開礦行動聯盟」，其中宜蘭市長江聰淵也來到現場，堅決反對永侒實業於宜蘭縣員山鄉山坡地的開礦行為，今日於環保署前籲請環評委員退回永侒實業申請核定礦業用地案。

自去年9月開始，由民間非營利組織與在地社區組成「護水源反開礦聯盟」，護水反礦的理念已獲得超過5萬人的聯署支持，宜蘭縣縣長林姿妙於今年3月19日宣布將永侒申請開發所在的大安埤山，在國土計畫中規劃為國土保育區第一類，顯示宜蘭人護水源反開礦絕不退讓的決心。

宜蘭縣員山鄉中華社區發展協會理事長陳明華表示，長期以來中華村的村民不僅是宜蘭縣少數無自來水可用的地方，這半年來業者以每日發放免費便當，禮券等方式收買，並意圖利用不對等的資訊，誤導當地缺乏選擇機會的居民，中華村的未來，不應該淪為業者爭取開發的籌碼。

宜蘭市長江聰淵說，宜蘭是少數沒有水庫的縣市，仰賴伏流水供應超過萬人民生用水，一旦山脈遭到開發伏流水遭截斷，中華村及內城村民的民生用水都會受到影響，因此強烈反對永侒實業的開發。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，現行礦業法第38條明文規定，礦業權若中途停工1年以上，礦務局應廢止其礦業權，永侒實質上早已停工20年，依法可廢止其礦業權，今年3月行政院長蘇貞昌也承諾「礦業法」修法會列為優先法案，但現在已經5月了，礦業法遲遲未修，無法要求永侒檢附「礦場關閉計畫」「經濟效益評估」等等資料，造成了目前種種衝突矛盾現象。

護水源反開礦行動聯盟籲請環評委員退回永侒實業用地案，並要求立法委員、經濟部和行政院積極修法，實現對人民承諾。

(中時 )