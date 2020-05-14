109年國中教育會考即將於5月16、17日舉行，全國約21萬名考生分別在18個考區、220個考場應試。為讓考生安心，援例於考前一天5月15日下午3時至5時開放看考場。教育部強調，為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室，且為避免過度群聚，並配合防疫措施，將量體溫並須遵照各考場學校動線進場，體溫過高者(額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度)不得進入。考場及試場分配表請至各考區試務主辦學校網站查詢。

教育部指出，今年因應疫情挑戰，在「維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康」的原則下，109年國中教育會考全國試務會業與教育部、中央流行疫情指揮中心、防疫專家、冷氣及電力專家共同研議各種應變事宜，包括：全面戴口罩、進考場前量體溫、不開放陪考、試場開冷氣及開啟前後門及所有窗戶、加強試場及休息區消毒、管制考場進出動線等。試場規則重點包括：

一、居家隔離、居家檢疫及自主健康管理經醫院安排採檢而未取得結果者，一律不得參加考試。若私自參加考試，將比照「109年國中教育會考違規處理要點」第三點規定，取消考試資格且不予補救。

二、考生進入考場須戴口罩並量體溫，如故意不配合，除了禁止進考場，並取消考試資格且不予補救。

三、考生未戴口罩不得進入試場，經勸導或處理仍不佩戴者，該科考試不予計列等級或級分。

(旺報 )