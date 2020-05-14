夏學理說，人事案的黑箱作業竟然還能發出書函要求各系所，令人匪夷所思。（張孝義攝）

以校務基金購買特斯拉轎車引發爭議的台灣師範大學校長吳正己，又被質疑聘任教師的時候搞黑箱作業，甚至前立委盧修一之女音樂家盧佳君，在還沒有進入法定甄選程序前，就被吳違法排除，台師大教授夏學理14日到台北地檢署，告發吳正己涉偽造文書罪的登載不實，夏學理表示，至於吳的行為背後是不是涉及圖利，相信檢方會調查處理。

夏學理指出，吳正己在5月4日發出一份給校內各院所的書函，公然要求全校必須在「尚無員額」的情況下，對外徵才，並由校長違法進行審查、挑選後，再核給員額，這是一份違法的公文，由台灣師範大學這種龍頭大學發出，令人匪夷所思。

夏學理說，大學教師的任用，都必須依照《大學法》及《教育人員任用條例》的規定進行公平、公正、公開的甄選，程序上是由系所教評會到學院、最後到學校教評會，其中完全沒有校長的角色，但是，吳正己的作法卻是要求系所提出「參考人選」給校長審查，很容易就內定，所謂的「一定機制」就是黑箱。

夏學理表示，吳正己上任後就一直這樣運作教師人事，前立委盧修一的女兒盧佳君，就是這樣被排除工作權，只是5月4日竟然明目張膽的發出書函，以非法定組織對於人事案的決議來否定系所提出的人事員額請求，已經涉及登載不實，因此提出告發。

(中時 )