交通部長林佳龍結束內閣總辭行程後，立即前往立法院交通委員會接受備詢。面對是否留任交通部？誰接任觀光局長？林佳龍說，今天配合行政院的總辭，目前就是先總辭，由統跟院長進行有關於內閣組成的人事任命，等新的內閣人事確定後，才會就觀光局長的人事正式任命。

立委林俊憲在質詢台上問林佳龍，是否接到院長徵詢會留任？林佳龍說，有接到要約見的通知，但還沒見到；林俊憲追問，那應該是好消息了，林佳龍回說，不知道。

至於是否會在雙鐵口罩解禁後，安心旅遊才會啟動？林佳龍說，沒有直接，一定要配合口罩解除才安心旅遊。

林佳龍說，移動時每個狀態都千變萬化，指揮中心還是希望大家在人多時維持戴口罩的習慣、保持社交距離，因為在不可避免的未來，國際疫情還沒完全控制住，境外移入存在一定風險；時間點目前抓端午節前，盡量落實防疫旅遊，也逐步開始對安心旅遊做準備；1至3個月做好防疫旅遊，之後安心旅遊搭配擴大國旅的時機點，會看情況做決定。

(中時 )