美國媒體要請專家團評選NBA史上前74名球員，為何是排名前74的球員呢？理由是2020年是NBA創建第74年，因此評選出74位史上最好的球員，結果出爐，「籃球之神」喬丹毫無疑問的高居榜首，現役球員詹姆斯緊追在後，史上得分王「天勾」賈霸名列第三。

6冠在手的喬丹，生涯場均數據：30.1分、6.2個籃板、5.3次助攻、2.3次抄截；詹姆斯生涯場均數據：27.1分、7.4個籃板、7.4次助攻、1.6次抄截；賈霸生涯場均數據：24.6分、11.2個籃板、3.6次助攻。

排名第四是比爾羅素，他的生涯場均數據：15.1分、22.5個籃板、4.3次助攻；第五是魔術強生，生涯場均數據；19.5分、7.2個籃板、11.2次助攻、1.9次抄截；第六是「大帥」張伯倫，他的生涯場均數據；30.1分、22.9個籃板、4.4次助攻。

第七是「大鳥」伯德，他的生涯場均數據：24.3分、10個籃板、6.3次助攻、1.7次抄截；第八是「石佛」鄧肯，生涯場均數據；19分、10.8個籃板、3次助攻、2.2次阻攻；第九是已故「小飛俠」布萊恩，生涯場均數據；25分、5.2個籃板、4.7次助攻、1.4次抄截；第十是「鯊魚」歐尼爾，生涯場均數據：23.7分、10.9個籃板、2.3次阻攻。

(中時 )