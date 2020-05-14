政院總辭畢業照示範「社交距離」 11:052020/05/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情期間總辭畢業照(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內閣今天總辭，畢業大合照採取有別以往的作法，蘇揆拍照時沒有跟閣員肩並肩，而是保持一定社交距離，首度示範疫情期間總辭的畢業照拍法。 蘇揆批示總辭簽呈，連同各部會及昨日已先完成的副首長辭呈作為附件，由人事總處匯整，送到總統府，完成總辭程序。 院會後全體閣員大合照，但不同於過去椅子對齊不留空隙的排列方法，這次刻意保持一定距離，前後排的閣員也特別「疏遠」，行政院發言人Kolas Yotaka幾乎快「脫隊」，可能是有史以來間隔最開的畢業照。 (中時 ) #畢業照 #閣員 #距離 #社交 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困申請爭議多！黃創夏向蔡政府提妙招 10:502020/05/10 政治 疫情趨緩台口罩出口放寬？陳時中：由行政院決定 16:012020/05/11 生活 立院朝野協商 29日邀蘇揆赴立院報告 20:102020/05/11 政治 亂象叢生 藍轟刁難艱苦人 04:102020/05/12 政治要聞 顧立雄任行政院副院長？本人親回：若有機會回民間更高興 07:392020/05/12 政治 批蘇貞昌紓困不及格 王世堅：應普發一萬元！ 14:422020/05/12 政治 蘇內閣5月14日總辭 新內閣520宣誓就職 20:242020/05/12 政治 行政院敲定 周四院會總辭 23:282020/05/12 政治 《經濟》勞工紓困申請超額 龔明鑫：名額將加碼 08:012020/05/13 財經 接任行政院副院長？陳時中回應 14:422020/05/13 生活 政治熱門新聞 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 李來希扭轉罷韓？陳揮文斷言結局是... - 政治 王世堅：壓垮罷韓案最後一根稻草是他 - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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