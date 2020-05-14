內閣今天總辭，畢業大合照採取有別以往的作法，蘇揆拍照時沒有跟閣員肩並肩，而是保持一定社交距離，首度示範疫情期間總辭的畢業照拍法。

蘇揆批示總辭簽呈，連同各部會及昨日已先完成的副首長辭呈作為附件，由人事總處匯整，送到總統府，完成總辭程序。

院會後全體閣員大合照，但不同於過去椅子對齊不留空隙的排列方法，這次刻意保持一定距離，前後排的閣員也特別「疏遠」，行政院發言人Kolas Yotaka幾乎快「脫隊」，可能是有史以來間隔最開的畢業照。

(中時 )