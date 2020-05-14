世界衛生大會（WHA）5月18日登場，聖文森等14友邦齊提案呼籲邀請台灣出席WHA。對此，國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪說，今年國際挺台灣的聲量高，但出席WHA的機率最低，美國也沒有提案呼籲台灣參與WHA，意味中美關係對美國利益高過美台關係，而獲得台灣口罩援助的國家至今仍「口頭外交照會」，口惠而實不至。

江啟臣日前質詢外交部長吳釗燮，詢問美國如此支持台灣，為何不在WHA提案，讓台灣參與世衛大會，而是由友邦提案時，吳釗燮坦言，美方認為今年不適合由美國提案，「而我方太強硬可能會有反效果」。

江啟臣上午接受廣播專訪，肯定蔡政府今年在國際宣傳與外交動員蠻成功，歷年來公開挺台灣聲量最高，但外交部官員態度比以前保守，認為參與WHA的機率不高，這邏輯很怪。

江啟臣說，美國在國際舞台與國際組織講話影響力大，但為何跟去年一樣，仍然是「2對2辯論」，美國總統川普常說美國優先，從美國未提案讓台灣參與WHA，就可看出相較美台關係，中美關係對美國利益還是在更上位。

他還說，口罩外交看似成功，但這些獲得口罩的國家沒有提案籲台灣參與WHA，至今僅「口頭外交照會」，實際就是口惠而實不至。

江啟臣表示，不同政黨執政有不同的外交戰略，台灣要的是國際空間與國際參與，若無法參加WHO或WHA等相關會議，在資訊取得上就面臨很大問題，比無製造疫苗時不清楚關鍵病毒株。

江啟臣認為，最終目標就是實質參與，他對民進黨的外交政策沒意見，接不接受九二共識也不是重點，但兩岸特殊關係，外交與國際關係都脫離不了兩岸關係，蔡英文總統則要把兩者分開看，就面臨零和問題，目前無法延後最後發展，不過今年WHA採線上開會，台灣連去現場表達的機會都沒有了。

(中時 )