被動元件晶片電阻報價，在去年第四季與今年第一季陸續調漲售價，且第二季因供應吃緊持續看漲下，使國內三大廠國巨、大毅與奇力新等，營運成長將吃香喝辣。

據了解，晶片電阻算是相當成熟的產業，也屬資本密集，因此，在國巨、大毅與奇力新無論產能與設備多名列全球數一數二地位後，即便大陸地區被動元件廠商亟思追趕，也難望其項背，何況台商已先行打敗日商，使日商晶片電阻相關廠商，早在多年前陸續淡出市場。

目前國巨晶片電阻的設備產能，約月產1200億顆，已穩居全球第一大廠；大毅係月產300億顆；奇力新在年前購併旺詮後，月產能約360億顆，且多往高階市場發展。由於晶片電阻的設備折舊攤提多愈趨便宜，使該產品一旦報價看漲，則營運毛利與獲利成長的後勁，不可以道里計。

今年首季，大毅EPS 1.67元，還贏過主攻MLCC的華新科，而國巨Q1每股也大賺5.51，更較去年第四季EPS大幅成長，顯示在晶片電阻現下庫存仍吃緊，而5G、電動車等領域需求仍熱絡下，使大毅、國巨與奇力新的年度獲利增長值密切追蹤。

目前大毅股係開高走高，大漲6.26%，暫報81.5元，無畏大盤下挫約80點至百點區間整理；國巨股則下挫1.49%，暫報396.5元；奇力新係暫報下跌1.9%，報103元。

(工商 )