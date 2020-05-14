雙美（4728〉受惠TFP(Target、Focus、Persistency,目標、聚焦、堅持)營銷戰略計畫奏效，第一季營收與獲利分別較去年同期成長78.95％、148.33％，皆改寫歷年同期新高紀錄，EPS1.03元。

展望第二季，雙美表示，看好兩岸醫美保養龐大的市場商機，持續提升公司Sunmax之品牌力及擴大於市場占有率表現，一方面，透過雙美TFP營銷戰略計畫，鎖定更多醫美、皮膚科診所之美療美容醫師、代理商等了解Sunmax膠原蛋白專業醫學美容的使用與注射技術；另一方面，透過擁有中國藥監局(NMPA)械字號認證雙美I號之膚柔美，聚焦業務拓展任務於MC32膠原美塑療程，截至今年4月底，膚柔美應用於MC32膠原美塑療程已銷售高達1.5萬支，較去年同期成長54％，凸顯公司精準之品牌定位。

根據中國報告網《2019年中國膠原蛋白行業分析報告》指出，2018年中國膠原蛋白之最大需求主要來自華東地區，其市場占比高達32.4％，其次為華南與華北地區分別占比為18.7％和17.9％，隨著女性消費的成長和男性護膚意識的提升，創造中國膠原蛋白市場不斷擴張，預估到2023年中國膠原蛋白市場規模將達約人民幣267億元。

(工商 )