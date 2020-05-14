***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***
本週（編按：此篇為作者5/7日文章）台股進入了橫盤的階段，
其實台北股市在加權指數的部份，
只有20%的時間是方向性的波動，
另外80%的時間多是在盤整。
但是指數雖然如此，
個股卻有不同的可能。
台股本波反彈到此，
大概80%以上的個股都已經彈過一輪了，
接下來要再向上漲另一個波段，
比例上也會相對較少。
換句話說，
未來的一個月回檔的家數也會慢慢增加。
只是回檔的幅度以及速度，
往往會因籌碼面的結構有關。
如果本波反彈是由融資推動上漲的個股，
未來回檔的幅度及速度都可能較大也較快。
反之，
如果本波反彈
是由大戶或是公司派推動上漲的個股，
回檔的幅度及速度都可能較小也較慢。
因此現在我們挑選的個股，
最好是有「大戶持股」保護的，
買起來也會比較安心。
廢話不多說，
一起來看看本週老師幫大家準備的嫁妝股吧。
美食(2723)
【低位階】
【最壞時間已過】
【出現追價買盤】
【籌碼有利多方】
圖一、美食 週K位階圖
圖二、美食 日K大戶持股比率增加
綜合說明：
股價進行大ABC波下跌，低檔暴量後上漲。
月線即將黃金交叉季線。
千張大戶持股比率創近6個月新高。
風險/機會:母親節旺季、暑假旺季到。
策略：見補量突破時，伺機介入。
和潤(6592)
【低位階】
【最壞時間已過】
【籌碼有利多方】
圖一、和潤 週K位階圖
圖二、和潤 日K大戶持股比率增加
說明：
股價進行大ABC波調整。
掛牌後股價無蜜月行情。
千張大戶持股比率創近6個月新高。
風險/機會：結合和雲(iRent)，每月營收挹注逾億元。
策略：見補量突破時，伺機介入。
力麗(1444)
【低位階】
【最壞時間已過】
【籌碼有利多方】
圖一、力麗 週K位階圖
圖二、力麗 日K大戶持股比率增加
說明：
股價位處大ABC整理末段。
千張大戶持股比率創下新高。
轉換資飯店推出促銷活動。
風險/機會：疫情降溫，飯店業回春。
策略：見放量攻擊，伺機介入。
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※ 使用說明
嫁妝股選股法，
是一種讓我們低檔介入，尋求波段操作的選股方法。
利用5項SOP，找出符合3項SOP，亮出3顆燈以上的個股。
相較於坊間的電腦選股，
嫁妝股選股法比較多的是人為與經驗判斷，
因為只有人的判斷，選出來的個股才有預判及領先性，
才不會落入每次追高的命運。
過去成功的案例不少，例如：台灣高鐵、中鴻、大同、亞太電、六角……等，
如果你是追求波段操作的操資朋友，
歡迎您加入我們，一起累積財富。
※ 5項判斷SOP ：
第1個燈：股價低位階
第2個燈：有築底跡象
第3個燈：最壞時間已過
第4個燈：籌碼有利多方
第5個燈：出現追價買盤
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作者簡介：
從事金融證券業20年，合格證券分析師，
現任仲英財富投資長，
並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師，
Yahoo理財專欄、商周財富網、金周刊及凱基樂活投資誌特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環，
並結合基本面選股與技術面操作；
認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。
目前有2本著作：「相信我，你的錢賺不完」、「台股股民曆」。
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※本文由陳唯泰授權轉載，原文刊於PressPlay
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(中時電子報)
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