台北市長柯文哲14日赴議會專案報告，但卻未戴口罩上備詢台，柯表示，他不戴是因為1.5公尺內沒人，平時在辦公室也沒戴，他認為可開始放鬆，若室內的人都是可信任就不用戴，人民可自行評估風險；但人多且有不特定的人就還是戴，坐公車、捷運還是要戴，室外若人擠又不認識也還是戴。

北市議員張斯綱表示，衛福部長陳時中前2天記者會都沒戴口罩，柯14日也沒戴，但北市府議員及官員、幕僚都有戴，到底北市口罩政策有無鬆綁？柯回應，室內人多、不特定就戴，所以要懷疑身旁的人安不安全，都是信任的人就不用戴，但病人還是要戴，並舉例說「像坐你旁邊的北市議員李明賢若有問題，張斯綱就要戴，要有良心」。

北市議員秦慧珠詢問，嘉義縣、澎湖縣宣布室外不用戴口罩，北市跟進嗎？柯回，他不確定不敢講，因為要考慮距離，要透過教育給老百姓評估風險，要慢慢的讓人民有能力去自行判斷，「若室外很擁擠、人不認識，那勸你還是戴」。

李明賢追問，議事廳要戴嗎？柯說，其實議員們都不用戴，因為室內的人夠確定，像是北市副市長黃珊珊有陣子發燒就立刻不上班，這就是人與人之間的信任，等到有天也要把公車口罩禁令拿掉，慢慢國民素質會提高，去做合理的危險估計，像他老婆陳佩琪就自己決定還是戴口罩。

(中時 )