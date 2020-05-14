黃安回應。（圖／翻攝自黃安微博）

港星黃秋生日前證實正在準備入籍台灣，長期將重心放在大陸的黃安對此十分不悅，有網友留言：「真給黃家丟臉，我也姓黃」，黃安也生氣回應：「誰不是啊」，卻遭黃秋生打臉虧不姓「黃」，尷尬的黃安今(14日)稍早對此回應，反罵：「你愛姓黃不姓黃！」

58歲黃秋生最近透露來台工作，目前正進行14天居家檢疫，有人建議他考慮入籍台灣，他也大方承認正在準備中，引發軒然大波，黃秋生隨即強調：「我入境台灣沒有持權的」，是依循正規法律路徑申請中，已進行好幾個月，也為對他人帶來困擾十分抱歉。

而黃安先前開罵並認同網友所說「為黃家丟臉」，黃秋生則回應「我根本不姓黃」，網才起底黃秋生本名為安東尼·威廉·帕里（Anthony William Perry），對此，黃安稍早分享新聞截圖，尷尬回說：「你愛姓黃不姓黃！」大陸網友也回：「真是看不懂黃秋生」、「安哥有啥好尷尬的，黃秋生是丟自己的臉」、「他也真逗，他爹拋妻棄子回英國」。

(中時電子報)