據住展雜誌統計，北台灣2020年Q1銷售中建案數量為1,465個，較2019年Q4減少52個，季減幅約3.5％，中止連二季上揚。若與去年同期相比，則減少66個，年減幅約4.5％。住展雜誌研發展何世昌表示，北台灣銷售中建案數量減少的原因，除了去年Q4銷售中建案數基期較高外，Q1個案數量較少、以及房市買氣意外穩定有關，銷售中建案因而逐漸減少。

何世昌認為，銷售中建案數量從創新高轉為減少，顯示房市建案能夠順利消化，賣壓暫時獲得紓解，供給過剩的問題未進一步惡化。雖然今年Q2開賣的建案量能可觀，且經濟展望較為保守、就業市場可能惡化並衝擊房市需求，但若建案定價策略能夠務實、讓利、平價，建案數量就可望持續減少。

北台灣三都中，台北市、新北市銷售中建案數量連袂減少。其中，台北市今年Q1建案數量為210個，較前季減少13個、季減幅約6％。新北市Q1建案數量為444個，較前季減少17個、季減幅近4％。

台北市建案數量最多的行政區，依序前三區為北投(32個)、中山(28個)、內湖(25個)等。何世昌分析，北投銷售中建案數量多的主因，一來是近年北投推案數量激增，二來是北投有不少賣好多年的陳年舊案，這些建案因區段位置與機能不佳，銷售時間長達數年，導致全區建案數量偏高。但若扣除區段不佳的建案，近年位於北投菁華區或捷運沿線的建案銷售狀況普遍不錯，建案數量已由2019年Q3高點的37個減至32個。

新北市建案數量最多的行政區，依序前三區是淡水(57個)、林口(53個)、板橋(44個)等。何世昌指出，淡水輕軌通車之後，新建案房價雖然緩步上揚，但也因價格上漲致使買方稍微減弱，市況沒有通車前那麼熱絡，建案消化速度因此放慢些。不過，與大台北其他區域相比，淡水還算是成交量相對高的區域，但因供給量龐大才會使建案數居高不下。

(時報資訊)