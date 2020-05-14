杏一醫療(4175)首季合併營收14.33億元，較2019年成長17.75%；稅後淨利為5,044萬元，較2019年成長39.99%，每股稅後淨利(EPS)為1.69元，營運成績亮眼。杏一適逢元月春節前出院潮和新冠肺炎疫情，居家照護商品、抗菌、抗病毒類商品需求力強，杏一也因備貨齊全，適時供應商品，推升業績表現。

截至第一季，杏一新展店8間門市，共計257間門市，是為公司營收生力軍。杏一醫療用品門市據點遍布全台各大醫院周邊黃金地段，近年展店策略著力於社區型門市，將服務拓展於在地社區、深耕居民居家照護需求。此外，杏一積極佈局線上商務平台，包羅多元完整的服務項目，提供消費者舒適便利的購物體驗，同時為杏一未來營運成長空間打下厚實基礎。

杏一表示，抗疫仍不能鬆懈，提供萬全防疫品項及健全衛教服務，配合政府口罩領用政策，並推出多項團購及促銷優惠方案。放眼今年度第二季營收，公司將持續以穩健積極的步伐帶領團隊前進。

(時報資訊)