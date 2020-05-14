嘉澤(3533)第1季稅後盈餘4.12億元，年增29.97%，每股盈餘3.99元，由於第2季伺服器及NB需求強勁，嘉澤預估，第2季業績有機會挑戰單季新高，上半年業績可望優於去年同期，儘管下半年PC/NB市場仍待觀察，但因伺服器需求穩定，嘉澤今年業績可望優於去年。嘉澤今天盤中股價逆勢大漲，創下掛牌新高價。

嘉澤主力產品為CPU Socket，主要應用為DT/NB及伺服器，新冠肺炎疫情下遠距生活成為常態，NB及伺服器需求強勁，讓嘉澤第1季業績無畏新冠肺炎疫情，交出亮麗成績單。

嘉澤第1季合併營收31.36億元，年減3.57%，營業毛利11.22億元，年增10.76%，合併毛利率35.78%，年增4.62個百分點，稅後盈餘4.12億元，年成長29.97%，創下歷年同期新高，每股盈餘3.99元。

嘉澤4月合併營收17.16億元，年增37.32%，創下單月歷史新高，前4月合併營收48.55億元，年增7.78%。嘉澤預估，第2季業績有機會挑戰單季新高。

法人預估，嘉澤第2季平均月營收至少都將是3月水準起跳，單季營收有機會重新挑戰40億元，季增率逾25%，年增率力拼兩位數。

展望下半年，嘉澤表示，雖然下半年PC/NB狀況有待觀察，但伺服器需求穩定，伺服器全年佔比可望達25%到30%，下半年營運不看淡，今年業績仍可望優於去年。

由於嘉澤產能幾乎全在大陸，去年中美貿易戰後，已有客戶提出希望嘉澤在非大陸地區建置產能，目前嘉澤亦在評估中，以因應客戶需求。

(時報資訊)