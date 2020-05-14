全球領先的投資決策支援工具和服務供應商MSCI（紐約證券交易所：MSCI）今(5／14)天宣佈推出五個聚焦顛覆性創新領域的指數，以擴展其大趨勢系列指數。這些指數追蹤的公司來自數個熱門領域，包括自動化技術、基因組學、金融科技及下一代互聯網。

新的主題指數建基於MSCI與方舟投資管理公司（方舟投資）共同合作的成果。方舟投資是公開市場上顛覆性創新領域的分析專家，同時也是一家國際投資管理公司。透過跨行業、跨地區及市值研究，方舟投資冀就創新主題及其長期發展提供更深入的見解。

MSCI主題指數主管Stephanie Mattatia表示，科技進步、公共衞生危機、科學發現及商業和消費者行為的轉變將持續改變全球發展形態。投資者日益追求創新工具，以求在經濟和社會轉型中發掘增長機遇。鑑於主題投資仍具增長潛力並備受客戶關注，很高興能和方舟投資合作推出這些新指數。

方舟投資創辦人、執行長兼投資長Catherine Wood表示，樂見MSCI的創新主題指數將為機構投資者提供五個不斷演進的創新平台。他認為，人工智能、機械人、儲能、基因排序和區塊鏈是顛覆性的創新技術，將於未來五至十年改變世界的運作方式。

(旺報 )