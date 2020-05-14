據住展雜誌今（14）日公布的最新調查指出，今年房市買氣穩了！賣壓少了！線上待售建案數也變少了。

住展最新統計指出，北台灣2020年Q1銷售中建案數量為1,465個，較2019年Q4減少52個，季減幅約3.5％，中止連續二季上揚。若與去年同期相比，則減少66個，年減幅約4.5％。

住展雜誌研發展何世昌表示，北台灣銷售中建案數量減少的原因，除了去年Q4銷售中建案數基期較高外，Q1個案數量較少、以及房市買氣意外穩定有關，銷售中建案因而逐漸減少。

其中，台北市今年Q1建案數量為210個，較前季減少13個、季減幅約6％。

新北市Q1建案數量為444個，較前季減少17個、季減幅近4％。

桃園是北台灣三都中建案數量唯一增加的縣市，今年Q1已累積至392個。

何世昌認為，銷售中建案數量從創新高轉為減少，顯示房市建案能夠順利消化，賣壓暫時獲得紓解，供給過剩的問題未進一步惡化。

(工商 )