網路購物千萬小心。金管會主委顧立雄14日在立法院財委會表示，今年前2月信用卡被盜刷金額達2億元，占整體信用卡刷卡金額的0.04％，但盜刷金額中有92~93％來自網路購物，且其中有很多是跨國刷卡。

立委吳秉叡詢問依金管會的政策目標，2020年電子支比占所有支付金額的比率要達52％，目前是不是不可能達成？顧立雄表示，到2019年底，電子支付占比是40.91％，若ATM轉帳購物的金額，也能納入電子支付計算，就可能達成目標，「若不能納入，就不太可能」。

顧立雄也分析電子支付無法過半的三原因，一是台灣的現鈔支付比較不怕偽造，即民眾不擔心收到偽鈔；二是台灣治安不錯，小吃店等店家收現鈔並不擔心被搶，第三是台灣ATM領現鈔非常方便，強調台灣的支付環境是與日本近似。

吳秉叡又詢問信用卡刷卡被盜刷的金額2018年有23.59億元，2019年前九月更是每月有1億元的盜刷金額，民眾信用卡被盜刷後處理程序很麻煩，備受煎熬，要求金管會簡化相關流程。

顧立雄表示，2019年信用卡全年被盜刷的金額是14億元，占全年刷卡金額3.22兆元的比率 為0.04％，「比率不高」，而2020 前二個月相關?刷金額是2億元，但前二月刷卡金額有4,900多億元，比率依舊是0.04％，並沒有大幅增加。

但信用卡盜刷中，有92~93％都是網路交易、非面對面交易的行為，金管會已採行相關防?刷機制，即採相關安全認證，若安全機制較低的刷卡，單筆交易五千元以上，或國外刷卡累計次數五次以上，發卡機構會以即時簡訊、 APP推播、EMAIL通知持卡人。

同是依信用卡定型化契約規定，若被?刷不是持卡人本人的行為，都是發卡機構要負責，只是有些涉及國外消費或刷卡，發卡機構的確需要一點查證的時間，但金管會仍是會檢視是否能再進一步簡化相關流程。

(工商 )