經濟部長沈榮津昨日在立院受訪時，改用「振興券」取代「酷碰券」一詞，但他又諱莫高深的說「這不是正式改名」、只是別人建議「這樣卡速西」，也讓立委私下將酷碰券戲稱為「卡速西券」。立委指出，疫情導致經濟嚴重不景氣，業者對酷碰券振興景氣抱以重望，但經濟部對規劃卻保密到家，業界完全問不到內容，呼籲經濟部別再「閉門造車」，以免讓「卡速西券」又步上行動支付酷碰券引發強烈反彈的後塵。

經濟部原先規劃的酷碰券時，評估「電商、網購平台、超市賣場」在疫情中已大賺一波，因此有意將上述業者排除在適用範圍外，並有意援引防疫特別條例，直接指定四家行動支付工具才能使用酷碰券，沒想到業者及朝野立委群起反彈「黑箱作業」，蘇揆也緊急出面滅火、強調外界建議政院都聽到了，立委也可向經濟部直接反應民意作為改正參考，而經長昨日用「振興券」取代「酷碰券」的一番話，就讓外界好奇，「行動支付酷碰券」規劃是否已在爭議聲中改弦易轍。

立委則透露，最近確實收到部分業者陳情，抗議經濟部規劃酷碰券都沒先探詢業界意見，希望經濟部取消酷碰券使用限制。業者還引用跨國廣告業者「凱絡疫情觀測站」資料說明，各行業受疫情衝擊不同，即使電商、網購業者也不是家家都賺到錢，希望經濟部能在發放酷碰券前，對各行業受衝擊程度作更廣泛細膩調查。

根據凱絡廣告針對主要行業第一季業績調查，包括冷凍食品、量販店、機車、家電、運動器材甚至串流影音Netflix在疫情下，疫情爆發後業績多逆勢上漲，與去年同期相比，成長一成到四倍不等，其中金融線上信貸業績更是暴增155％。但業績慘跌者卻也不在少數，例如汽車、電動機車銷售就下滑17％，零售業（實體店面）下跌3.4%，百貨大跌21％，來台觀光旅客更暴跌92.8％。

立委因此認為，就算經濟部不想讓所有業者都能「雨露均霑」的都能使用「酷碰券」「振興券」甚或是「卡速西券」，也必須提出具體數據向業界說明遭排除的理由，不宜以「想當然爾」的態度對待此事。舉例而言，電商平台在疫情中可能因為網購量大增而受益，但同樣在電商平台上設攤，衛生紙賣得不錯，服裝業者就因民眾外出機會減少、減少置裝預算而賠錢，經濟部若想平息業者反彈，就應該盡量讓數據說服人。

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(中時電子報)