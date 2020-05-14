內閣今天總辭，已獲邀續任的蘇揆在總辭院會中針對紓困振興表示，政府過去一段時間已紓困8百萬人，振興階段準備上路。

蘇揆表示，政府提出的紓困振興再追加1500億元特別預算案，已經在上週五經立法院三讀通過，他要再次感謝立法院朝野委員的支持，讓行政院有足夠的資源，推動紓困、振興等措施，政府也一定會把錢花在刀口上，創造最好的效益，幫助人民，走出困境，振興經濟。

蘇揆說，特別條例在4／21修正通過後到本週，約3個禮拜多的時間，政府在現金紓困部分，就已發放超過310萬人(發出約550億元)，各項紓困貸款，也已幫助了約40萬個人或企業(核貸超過5千億元)；另外，從降息、降稅、降租金方面，也讓440萬個人、家庭、業者受惠。合計已紓困8百萬人。

他表示，紓困作業目前大部分都已上軌道，有些已全數發完畢，還有些仍在持續審核中，希望相關部會及各個受理單位，都能本著助人之心，來加速核發作業。

蘇揆也表示，下一階段相關刺激國內消費、帶動旅遊、活絡商圈的振興措施，近期也會陸續提出，加上擴大內需政策，包括加速公建、台商回台投資方案、規劃第二階段前瞻計畫等，都要積極推動，甚至對疫後全球經濟秩序重整，政院也要從國際趨勢、台灣優勢及市場態勢，提出超前布署的整體戰略。請大家共同努力。

蘇揆並提及，在上週院會時已指示，在疫情穩定、社區安全的前提下，可以來加速社會活動的鬆綁。所以中華職棒在上週開放一千名觀眾進場觀賽後，本週也再加倍到開放兩千人進場；婚宴等集會人數，也從100人放寬至250人；藝文活動也正規劃從國家展演場域開始放寬，另，只要符合防疫措施的商家，我們也鼓勵民眾可以安心前往消費。希望讓國人在後疫情時代，都能夠迅速恢復正常生活，也協助受疫情影響的百工百業，能儘快復甦。

(中時 )