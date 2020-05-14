據外媒報導，隨著澳洲與大陸之間的貿易緊張局勢加劇，大陸一夜之間暫停了至少4家澳洲牛肉出口商的肉類出口。對此，大陸外交部12日證實，暫停進口4家澳洲企業的牛肉產品，是因為這些企業違反了檢驗檢疫要求。

不過另一方面，《澳大利亞人報》網站在12日發表了題為《中國禁止至少4家澳大利亞牛肉出口商出口》的報導，隨著澳洲與大陸之間的貿易緊張局勢加劇，大陸一夜之間暫停了至少4家澳洲牛肉出口商的肉類出口，顯然是將大陸的舉措視為是貿易爭端的一環。對此，澳洲貿易、旅遊和投資部長西蒙．伯明翰特別表示，莫里森政府對大陸的行動「感到擔憂」。

伯明翰說，11日晚間，澳洲政府被告知，大陸因與「標籤和健康證明要求」有關的問題而暫停了這些牛肉出口商的出口。報導稱，在頒布此次肉類禁令之際，大陸計畫對澳洲的大麥徵收高額關稅。

對於近日的爭端，伯明翰喊話說，「我們將與中國合作，尋求找到一種解決方案，使這些企業能夠盡快恢復正常出口。」

報導援引澳洲肉類行業委員會首席執行官帕特里克．哈欽森的話說，大陸將暫停從這4家牛肉廠商進口歸因於標籤問題，他們將努力與澳洲和大陸當局解決任何問題。

哈欽森強調，在疫情期間，澳洲仍然是世界上最可靠的出口國之一，由於企業採取了防備措施，因此表現尤其出色；澳洲肉類行業委員會及其成員深知，大陸對包括標籤在內的技術問題有嚴格要求，澳洲肉類行業非常重視這些問題。

(旺報 )