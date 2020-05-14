據路透報導，美國總統川普周三宣布將2019年5月簽署的一項行政令延長1年，該行政令宣布進入國家緊急狀態，並禁止美國企業使用構成國家安全風險的企業製造的電信設備。

報導指出，川普2019年頒布的這項命令直接針對華為技術有限公司和中興通訊等中國企業。

知情人士表示，美國商務部也料將再次延長周五到期的許可證，允許美國公司繼續與華為做生意。

(旺報 )