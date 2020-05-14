川普延長行政令 續封殺華為和中興 11:422020/05/14 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普周三宣布將2019年5月簽署的一項行政令延長1年。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，美國總統川普周三宣布將2019年5月簽署的一項行政令延長1年，該行政令宣布進入國家緊急狀態，並禁止美國企業使用構成國家安全風險的企業製造的電信設備。 報導指出，川普2019年頒布的這項命令直接針對華為技術有限公司和中興通訊等中國企業。 知情人士表示，美國商務部也料將再次延長周五到期的許可證，允許美國公司繼續與華為做生意。 (旺報 ) #美國 #華為 #企業 #行政 #政令 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯坦言罰錢櫃太輕 推罰水神是中央交辦 17:162020/05/10 政治 企業對電商另眼相看 積極經營 04:102020/05/11 產業財經 為何美國地位屹立不搖？學者揭密 08:302020/05/11 時事 大陸車廠疫後復工 廣華-KY 4月營收月增0.56％ 12:072020/05/11 財經 葉元之批蘇貞昌 騙新北不止一次 14:382020/05/12 政治 新聞分析－赴美傳言不斷 台積有苦難言 04:102020/05/13 財經要聞 片皮鴨也能入粽！華泰王子飯店粽禮開賣 09:402020/05/13 生活 參與WHA 美國幫不了台灣 04:102020/05/14 論壇廣場 家族企業抗疫 決策不中斷 04:102020/05/14 投資理財 彰銀強化紓困動能 發展小微企業主紓困地圖 04:102020/05/14 投資理財 兩岸熱門新聞 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 美媒認證 F-16V成殲-10C俎上肉 - 焦點新聞 - 旺報 中原大學歧視陸生事件 國台辦表態了 - 兩岸 - 旺報 二戰最狂二等兵 一隻上戰場的熊 - 兩岸 - 旺報 川普飆罵華裔女記者 引爆種族主義激辯 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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