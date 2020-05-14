美光科技（Micron）發表新款客戶端固態硬碟（SSD），將NVMe的高效能導入客戶端運算相關應用；讓使用舊式架構的筆記型電腦、工作站及其他攜帶式裝置能擺脫對電池功耗、效能以及效率的束縛。

美光2300 SSD以小巧的外形尺寸滿足了對運算效能有高度需求的應用程式所需的功率及容量、同時兼顧現代手機用戶所需的低功耗等需求。美光首度將NVMe效能以及低成本QLC NAND同時導入美光2210 QLC SSD中；該款SSD憑藉NVMe的高資料存取速度以及美光QLC領導技術，較硬碟所需功耗降低達15倍之多。使用者僅需以傳統硬碟的價位取得該款SSD，就能享受到快閃記憶體的高效能優勢。

美光儲存業務事業部行銷副總裁Roger Peene表示，90％客戶端平台將於明年推出NVMe SSD，而市場正迅速地化分為主流及高價值導向的市場。美光兩款新型客戶端SSD包括2300及2210已針對每個細分的市場需求進行優化。透過採用美光領先業界的QLC NAND，2300提供出色的功耗表現，2210則提供了優秀的性價比。

美光推出的兩款SSD都採用美光96層3D NAND技術，能有效節省功耗，並提供適當的容量及小巧的尺寸規格，讓設計創新更加靈活。兩款SSD都支援TCG Opal 2.0以及TCG Pyrite 2.0規格，強化了客戶安全性及資料保護的能力。此兩款產品均已上市。

(工商 )